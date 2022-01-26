BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması
Son dakika haberine göre, BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması yapıldı.
26 Ocak 2022, Çarşamba 22:48 Son Güncelleme:
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BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde;
İran tarafından yapılan kesinti sonrası büyük sanayi tüketicileriyle elektrik santrallerine gaz arzı yüzde 60 seviyelerinde olmak üzere kesintisiz sunulmaktadır. Doğalgaz arz talep dengesinin sürdürülmesi çalışmalarına büyük bir ciddiyetle devam edilmektedir.
https://twitter.com/botastr/status/1486412114654896132
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