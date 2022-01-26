Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması

Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması

Son dakika haberine göre, BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması yapıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 22:48 Son Güncelleme:
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BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde; 

İran tarafından yapılan kesinti sonrası büyük sanayi tüketicileriyle elektrik santrallerine gaz arzı yüzde 60 seviyelerinde olmak üzere kesintisiz sunulmaktadır. Doğalgaz arz talep dengesinin sürdürülmesi çalışmalarına büyük bir ciddiyetle devam edilmektedir.


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