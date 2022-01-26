BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde;

İran tarafından yapılan kesinti sonrası büyük sanayi tüketicileriyle elektrik santrallerine gaz arzı yüzde 60 seviyelerinde olmak üzere kesintisiz sunulmaktadır. Doğalgaz arz talep dengesinin sürdürülmesi çalışmalarına büyük bir ciddiyetle devam edilmektedir.







