Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaza indirim geldi

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim geldi

Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim geldi

BOTAŞ, elektrik üretimi için doğal gaz satışında fiyatlarda yüzde 12.5'lik indirim yaptı.

30 Haziran 2020, Salı 12:12 Son Güncelleme:
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BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi. 

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi. 

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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