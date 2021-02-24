Botla kaçak balık avlanmaya 4 bin 581 lira ceza

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağı Ilıca Mahallesi’nde bulunan Ilıca İçme Suyu Baraj’ında botla kaçak balık avlanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüpheliler K.Y., A.E., A.Ç. ve D.Ç.’nin yasak olmasına rağmen baraja 50 metrelik ağ atıp, balık avladıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin araçlarında ve olay yerinde yaptıkları aramada şişme bot, makara, makaraya bağlı 50 metre ip, 50 metre uzunluğunda balık ağı buldu. Bot sahibi A.E.’ye 2 bin 727 lira, diğer şüpheliler K.Y., A.Ç. ve D.Ç.'ye ise bin 854 lira idari para cezası kesildi.

Toplam da 4 şüpheliye 4 bin 581 lira para cezası uygulanırken; Eskişehir İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak avda kullanılan malzemelere el konuldu. Jandarma ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

DHA



