Botoks ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir?

Estetikten hoşlanmayan birine botoks ile yapılan tedavileri kabullendirmek zor bir durum. Ancak botoks sadece güzellik amaçlı değil sağlık amaçlıda kullanılmaktadır. Sağlık amaçlı kullanılan botoks'un estetiksel bir görüntüsü olmamakla birlikte sizler için botoksun kullanım alanlarını araştırdık. Botoks'u tedavi amaçlı kullanan hastalıklar neymiş bir göz atalım...

Botoks, ClostridiumBotulinum adlı bakteriden laboratuar koşullarında elde edilen, estetik tıpta kullanılan bir ekzotoksindir.

Botoksun kullanıldığı hastalıklar:

Migren ağrılarında botoks tedavisi : Uygulanan bölgelerde, beyne gönderilen ağrı sinyalleri engellenir ve ağrıya karşı hassasiyet azaltılır. Migren ağrıları için alına, şakaklara ve saç derisine uygulamaktadır. Ancak, botulinum toksini uygulamalarında kaş düşüklüğü, donuk alın gibi estetik sonuçlara karşı da dikkat edilmelidir.

Botoks ile hiperhidrozis (Aşırı terleme) tedavisi : Botoks kullanılarak ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletim durdurulup ter bezlerinin çalışması azaltılabilir. Aşırı terleme Bazı kişilerde özellikle günlük hayatta ve iş hayatında çok problem yaratan koltuk altı bölgesine,botoks uygulandığında bu kişilerin şikayetlerinde düzelme sağlanır.

Göz kırpma tiki tedavisi : Hemifasyal spazm (HFS), yüz siniri tarafından uyarılan yüzün mimik kaslarının, aralıklı olarak kasılmasıyla oluşuyor ve genellikle yetişkinlerde görülüyor. Önce tek taraflı olarak göz çevresinde başlıyor, ardından zamanla aynı taraftaki yüz kaslarına yayılıyor. Yayıldığı kaslar arasındaki yanak kasları, ağız çevresi kasları ve nadir olarak da boyun kasları sayılıyor. Bu hastalığın tedavisi için de ilk seçenek botoks.

Diş gıcırdatma tedavisi: Bruksizm (diş gıcırdatma) genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketlerinin neden olduğu çeneleri sıkma, dişleri gıcırdatma ile ortaya çıkıyor. Genellikle bu alışkanlığa sahip bireyler, gece uyku sırasında ortaya çıktığı için dişlerini gıcırdattıklarından habersizler.Yüzdeki kaslarda ve çene ekleminde ağrı, buna bağlı olarak kronik baş ağrısına neden olabiliyor. Diş hekimlerince uygulanan gece koruyucularının yanında botoks ile tedavi olumlu sonuçlar verebiliyor. Uygulama oldukça basit ve etkisi en az 6 ay sürüyor.

Akne tedavisi : Botulinum toksini, yağ üretimini frenleyerek, ciltteki sivilce sorunlarını azaltabilir. Küçük dozlarda uygulanan botulinum toksini ile yüz ifadelerinde belirgin bir değişiklik olmadan ciltte yağ dengesi sağlanabilir. Botulinum toksinin yağ üretimi üzerinde en etkili bölge alındır.

İdrar kaçırma tedavisi : Özellikle ileri yaştaki kadınlarda ve nörolojik hastalık sonrasında ortaya çıkan idrar kaçırma, botulinum toksini uygulamasıyla tedavi edilebilir. İdrar torbası nörolojik bir nedenle aşırı aktif olabilir, sürekli olarak sinir hücrelerinden sinyal aldığından da idrar kaçırmalarına yol açabilir. Botulinum toksini sinir hücrelerinin gönderdiği aşırı çalışma sinyallerini engeller ve bu sayede kişilerin yaşam kalitesini artırır.









Botoks uygulamasını kimler yapabilir?

Botoks ve dolgu enjeksiyonları, uzman hekim tarafından uygulanmadığı taktirde doku tahribatı ve tehlikeli enfeksiyonların bulaşma riski gibi ciddi yan etkilere sebep olabilir.

Uygun bir şekilde eğitim alan, diplomalı diş hekimi, plastik cerrah, yüz estetik cerrahı veya dermatologu seçmeniz çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından zin verilen maddelerle yapılan ürünleri kabul edin. Doktor veya diplomalı hemşire dışında kimsenin enjeksiyonu yapmasına izin vermeyin.