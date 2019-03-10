Botoks ve dolguda zirveye oynuyoruz

2018’de Türkiye’de bu pazarın hacmi 11.3 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün pazar hacminin, 2020’de 14-15 milyar TL’yi aşması bekleniyor. En çok cilt bakımı ve yaşlanma karşıtı ürünlere harcama yapılıyor. Ancak son yıllarda oldukça revaçta olan başka bir sektör daha var: Medikal estetik.

ABD LİDER KONUMDA

Cerrahi bir işleme gerek duyulmadan yapılan medikal estetik, saç ekimi, botoks, dolgu ve epilasyon gibi uygulamaları kapsıyor. 30 yıldır Güzellik&Bakım Fuarı’nı düzenleyen TG Expo’nun Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, “Türkiye’de medikal estetikte yapılan işlem sayısı yılda neredeyse 1 milyona ulaştı. ABD, 4 milyon işlem sayısıyla lider. Biz operasyon sayısıyla dünyada 5’inciyiz” dedi.

SELFİE ETKİSİ

En çok botoks ve dolgu yapıldığını söyleyen Büyükataman şöyle konuştu: “Botoksun 1 seansı 1000 lira. 4 veya 6 ayda bir yapılıyor. En çok alın ve kaz ayakları için tercih ediliyor. Dolgu 350 eurodan başlıyor. Bu uygulamalarda yaş ortalaması 30’du ama 25’e kadar indi. Selfie olayı gençleri çok etkiledi. Bazı kadınlar kocalarından gizli kredi çekip işlem yaptırıyor. Erkeklerde yüzde 200 artış var. Özellikle üst düzey yöneticiler genç görünmek için botoks yaptırıyor.”

AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Plastik, rekonstrüktif ve estetik Cerrahi derneği Bilimsel işler sorumlusu Prof. dr. Şükrü Yazar da şunları söyledi: “Cerrahi olmayan estetik işlemlerin yıllık cirosu dünyada 10 milyar dolar,türkiye’de ise 100 milyon dolar. Türkiye’de estetik sektörünün hacmi 2 milyar dolar. Türkiye cerrahi olmayan estetik işlemlerin en sık yapıldığı ülkelerden. Ameliyatsız yüz gençleştirme ve lazer epilasyonda Avrupa birincisi, dolguda ise Avrupa ikincisiyiz.”