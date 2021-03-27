Futbol Boupendza depremi! Testi pozitif çıktı, Galatasaray maçında yok

Boupendza depremi! Testi pozitif çıktı, Galatasaray maçında yok

Futbol

Boupendza depremi! Testi pozitif çıktı, Galatasaray maçında yok

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Hatayspor'da Boupendza şoku yaşanıyor. Yıldız ismin koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

27 Mart 2021, Cumartesi 09:04 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi.

Gabon Milli Takım'da bulunan Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ganalı gazeteci Micky Jnr konuyla ilgili olarak, "Gabonlu Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımdan izole etti." açıklamasında bulundu. Oyuncu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı.

Önceki gün Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yendiği maçta 24 yaşındaki futbolcu müthiş bir gole imza atmıştı.

Hatayspor, 1 hafta sonra ligde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu durumda Boupendza, forma giyemeyecek.

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