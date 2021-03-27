Boupendza depremi! Testi pozitif çıktı, Galatasaray maçında yok

Süper Lig ekibi Hatayspor'a Galatasaray maçı öncesi Aaron Boupendza'dan kötü haber geldi.

Gabon Milli Takım'da bulunan Boupendza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Ganalı gazeteci Micky Jnr konuyla ilgili olarak, "Gabonlu Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımdan izole etti." açıklamasında bulundu. Oyuncu, Angola maçı kadrosundan çıkarıldı.

Önceki gün Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni yendiği maçta 24 yaşındaki futbolcu müthiş bir gole imza atmıştı.

Hatayspor, 1 hafta sonra ligde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu durumda Boupendza, forma giyemeyecek.