Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

İlgili Haberler HJK Helsinki- Fenerbahçe maç özeti ve sonucu



