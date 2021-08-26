Boupendza resmen Al-Arabi'ye transfer oldu
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.
26 Ağustos 2021, Perşembe 22:05 Son Güncelleme:
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Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.
AA