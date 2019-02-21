"Umutsuz Ev Kadını" şarkısıyla ses getiren Mert Erşahin , yeni şarkısı, "Neden"i yayınladı.

Klibini İstiklal Caddesi'nde çeken Mert Erşahin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Boxer ve bornozla klip çeken Erşahin, klibinin yayınladığını sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

Bazen öyle bir giderler ki; “deli” olursun. Sorduğun bütün sorular, onun sırtına çarpıp, sokaklarda yankılanır :

NEDEN ?

"MİLLET DELİ GÖRMÜŞ VİDEOYA ÇEKİYOR"

Mert Erşahin'in paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

- Millet deli görmüş videoya çekiyor.

- Müthiş bir klip yapmışsın.

- O kombin nedir ya!

- Cesaret ister İstiklal'de öyle gezmek ama farklı bir şey olmuş.



