Boxer ve bornozla İstiklal Caddesi'nde klip çekti
YouTube'da Akustikadam adıyla tanınan Mert Erşahin İstiklal Caddesi'nde klip çekti
"Umutsuz Ev Kadını" şarkısıyla ses getiren Mert Erşahin , yeni şarkısı, "Neden"i yayınladı.
Klibini İstiklal Caddesi'nde çeken Mert Erşahin'i görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Boxer ve bornozla klip çeken Erşahin, klibinin yayınladığını sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
Bazen öyle bir giderler ki; “deli” olursun. Sorduğun bütün sorular, onun sırtına çarpıp, sokaklarda yankılanır :
NEDEN ?
"MİLLET DELİ GÖRMÜŞ VİDEOYA ÇEKİYOR"
Mert Erşahin'in paylaşımının altına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
- Millet deli görmüş videoya çekiyor.
- Müthiş bir klip yapmışsın.
- O kombin nedir ya!
- Cesaret ister İstiklal'de öyle gezmek ama farklı bir şey olmuş.