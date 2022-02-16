Türkiye Boya yapması için çağırdığı arkadaşını öldürdü! Özlem Şin tutuklandı

Boya yapması için çağırdığı arkadaşını öldürdü! Özlem Şin tutuklandı

Türkiye

Boya yapması için çağırdığı arkadaşını öldürdü! Özlem Şin tutuklandı

Pendik'te Özlem Şin, boya yapması için evine çağırdığı iş arkadaşını kendisini taciz ettiği gerekçesi ile öldürdü. Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Şin ifadesinde kendisini savunmak için arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Özlem Şin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 14:40 Son Güncelleme:
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Olay geçtiğimiz pazar günü saat 23.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi Özlem Şin (36), evini boyatmak için iş arkadaşı Recep Sazak'tan yardım istedi. Özlem Şin'in evine gelen Sazak, bir süre sonra mutfaktan bıçak alarak Şin'in ellerini bağlayıp yatak odasına götürdü. Sazak'ın odada Özlem Şin'e cinsel saldırıda bulunmak istediği öne sürüldü. Çıkan arbedede Şin, Recep Sazak'ı bıçakladı. Sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine Haber verdi. Recep Sazak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özlem Şin, gözaltına alınırken Sazak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şin, polise verdiği ifadede bıçak tehdidiyle Taciz edildiğini ve Sazak'ın elinden bıçağı alarak kendini savunmak istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özlem Şin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


"KADIN KENDİSİ ARAMIŞ POLİSİ BİR ADAMI VURDUM DİYE"

Bir mahalle sakini yaşanan olayla ilgili, "tacizde bulunmuş diyorlar. Kadın da kendini korumak amaçlı öldürmüş. Kalbine bıçak saplamış diye duyduk. Karşı komşumuz sürekli görüyorduk girip çıkarken. Konuşmuşluğumuz falan yok. 2 tane çocuğu vardı. Bıçaklanan adamı hiç görmedim. Kadın kendisi aramış polisi bir adamı vurdum diye" dedi.

DHA


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