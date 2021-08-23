Malatya girişinde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişi kimlik kontrollerinde boyacı olduklarını söyledi. Takım elbiseli kişilerin üzerlerinde hiç boya olmamasından şüphelenen polis araçta arama yaptı. Aracın bagajında boya kutularına gizlenmiş 11 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi...

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ’dan Malatya’ya gelen bir otomobili durdurdu.

POLİS TAKIM ELBİSELERİNDEN ŞÜPHELENDİRDİ

Araçta bulunan 3 kişiye kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, ne iş yaptıklarını sordu. Zanlılar, ‘boyacıyız biz, boya yapmaktan geliyoruz’ yanıtını verdi. Ancak, zanlıların üzerinde şık takım elbiseler olması polisi şüphelendirdi.

BOYA KUTULARI ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Bunun üzerine araçta detaylı bir arama yapıldı. Aracın bagajındaki boya kutularına gizlenmiş 11 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Boyacıyız deyip, boyacı kıyafetleri giymeyi düşünemeyen 3 uyuşturucu kaçakçısı kıskıvrak yakalandı. Y.Y, V.Y ve M.İ.Y’nin ifade alım süreci devam ediyor.







