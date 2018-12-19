Böyle davul mu çalınır! İzleyenleri mest etti

Sosyal medyada son günlerde hızla yayılan videoda bir genç omzuna astığı davul ile adeta kendinden geçiyor. Çalan şarkıya davul ile eşlik eden davulcu ritim kaçırmadan vurduğu davulla dans ediyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

İşini severek yaptığı her halinden belli olan davulcu genç hem coşuyor hem de coşturuyor.

İşte o anlar:

Genç davulcunun davul şovu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, paylaşım rekorları kırıyor.