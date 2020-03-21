'Böyle dönemlerde çocuklar hassastır'

Aileden öğrenirler

Salgın haberlerinin ve belirsizliğin toplumda kaygı yaratabildiğini, çocukların bu durumla nasıl baş edeceklerini ailelerinden öğrendiğini belirten Psikolog Deniz Dinler, ailelere uyarılarda bulundu. Dinler, “Kaygınızı, uygun bir dille çocuğunuzla paylaşın ki kendi duygularını nasıl açıklayabileceğini sizden öğrensin. Örneğin; ‘İşe gitmemek ve arkadaşlarımla istediğim an görüşememek beni üzüyor, ancak geçici bir süre böyle olacağını düşündüğümde rahatlıyorum’ gibi ifadelerde bulunun” sözlerini kullandı.

Rutine sadık kalın

Çocukların yanında felaket senaryoları içeren konuşmalar yapılmamasını öneren Dinler, “Güvendiğiniz haber kaynaklarını takip edin. Emin olmadığınız bilgiyi paylaşmayın. Sorularını kısa ifadelerle cevaplandırın, bilmediğiniz konularda araştırma yapıp onunla paylaşacağınızı söyleyin” dedi. Çocuklara kalabalık ortamın riskleri nedeniyle okulun kapandığının anlatılmasını isteyen Dinler “Çocuğun günlük alışkanlıklarına sadık kalın. Yatış ve kalkış saati, yemek saati gibi rutinleri sürdürün” ifadesine yer verdi.

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