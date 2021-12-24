Türkiye Böyle hırsız görülmedi: Kasadan çıkan Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı

Böyle hırsız görülmedi: Kasadan çıkan Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı

Türkiye

Böyle hırsız görülmedi: Kasadan çıkan Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı

Bursa’da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

24 Aralık 2021, Cuma 23:13 Son Güncelleme:
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Olay, Gemlik ilçesinde 19 Aralık’ta gece saatlerinde meydana geldi. Genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı. Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı.



O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

İHA

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