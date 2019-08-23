Böyle mi olacaktı?

Bursa’da sıva ustası Ahmet Bayram’ın tek hayali 4 çocuğunun üniversite okuması ve kendisi gibi ağır işlerde değil masa başı işlerde çalışmasıydı. 25 yıl çalıştığı inşaatlardan kazandığı parayla 3 oğlu hukuk, eğitim fakültesi ve eczacılık fakültelerinden mezun oldu.

Kızı bu yıl üniversite sınavına girecekti. Çocukları mezun olduğu için kendisi de emekli olmaya hazırlanıyordu. Ahmet Bayram Bursa Nilüfer’de hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı inşaatın 8. katından düşerek öldü.

"ADALET İSTİYORUZ"

8 ay önce avukat olan oğlu Musa Bayram şöyle konuştu: “Biz okuyunca babamızın hayali gerçek oldu. Ama bizim de bir hayalimiz vardı. Babamızı kalan ömründe rahat ettirmek istiyorduk. İnşaattaki işçileri hiçbir önlem almadan çalıştıran işveren bu hayali elimizden aldı. Başkalarının babaları ölmesin diye bu davanın takipçisi olacağız. Ben şantiyeye gittim. İşçilere eski bir baret ve bir hayvanı bile bağlayamayacağınız halat vererek iş güvenliği olmaz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz.”

İHA