Türkiye Böyle vahşet görülmedi! Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

Böyle vahşet görülmedi! Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

Türkiye

Böyle vahşet görülmedi! Ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak öldürdü

Şanlıurfa’da, Ahmet Tokay (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay’ı (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 21:11 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Tokay, iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye Tokay'ın başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu.

Tokay, eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye Tokay’ı elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet Tokay ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)

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