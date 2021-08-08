Böyle vicdansızlık görülmedi! Sesini çiftçiler duydu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çiftçiler, poşet içinde yol kenarına çalılıkların arasına atılmış 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek buldu. Hastaneye kaldırılan minik bebek, tedaviye alındı.
08 Ağustos 2021, Pazar 00:26 Son Güncelleme:
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Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi’nde çiftçiler önceki gün akşam saatlerinde Gürle yolu kenarında bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden çiftçiler, çalılıkların arasında poşette bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik bebek, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, kadın doğum servisinde kuvözde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölge yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Hastane kayıtlarını da tarayan ekipler, bebeğin ailesini bulmaya çalışıyor.
DHA
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