Türkiye Böyle yakalandı! Ablasının HES koduyla bilet almış...

Böyle yakalandı! Ablasının HES koduyla bilet almış...

Türkiye

Böyle yakalandı! Ablasının HES koduyla bilet almış...

Kırıkkale'de koronavirüs denetimlerinde temaslı olduğu halde ablasına ait HES kodu ile otobüs bileti alarak şehirlerarası yola çıktığı belirlenen yolcuya 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

19 Kasım 2021, Cuma 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan İ.Ş'nin temaslı olduğunu ve ablasına ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

İ.Ş'ye karantina kurallarını ihlalden, ablası Z.Ş'ye de kendi HES koduyla başkasına bilet aldığı gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazan denetim ekipleri, karantina süresini tamamlaması için İ.Ş'yi filyasyon aracıyla ikametine bıraktı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Son on yıl
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı