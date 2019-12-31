'Böylesi ancak filmlerde olur' dedirten bir hikaye

21 yıllık mazi

İngiltere’de Sue Gardner (49) ve John Featherstone (60), 1991’de evlenmişti. Çift, 21 yıl sonra ayrılmış, dost kalmışlardı. Sue Gardner, bir süre sonra Kevin McPhail (57) ile evlendi.

Her şey yolunda giderken bir gün Sue Gardner, eski eşinin kanser olduğu haberini aldı. Hemen yanına koştu. John’a bakacak kimse yoktu. Sue, artık dost olduğu eski eşinin bu durumuna kayıtsız kalamadı.

İki eşiyle aynı evde

“Evlenirken birbirimize hastalıkta ve sağlıkta yan yana olma sözü vermiştik. Ölümü tek başına beklemesine razı olamazdım” diyen Sue, çok cesur bir karar aldı.

Eşi Kevin’la konuşup John’u evine getirdi. Şimdi Sue, eski eşi ve yeni eşiyle aynı evde yaşıyor. John’a kol kanat geriyor. Kevin, “Sue’nun vefasına hayran kaldım, ona bir kez daha aşık oldum” dedi.