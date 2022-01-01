Dünya Böylesi daha önce yaşanmadı! Rekor seviyeye ulaştı

Böylesi daha önce yaşanmadı! Rekor seviyeye ulaştı

Dünya

Böylesi daha önce yaşanmadı! Rekor seviyeye ulaştı

İngiltere’de 31 Aralık ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak’ta hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasıyla ülke tarihindeki en sıcak yılbaşı yaşandı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 İngiltere’de 31 Aralık yılbaşı arifesinde rekor sıcaklıkların ardından bugün hava sıcaklığının 16 derecenin üzerine çıkmasıyla ülke tarihindeki en sıcak "1 Ocak (yılbaşı günü)" yaşandı. Bugün başkent Londra’daki St. James’s Park’ta 16.2 santigrat dereceye yükselen sıcaklık ile "en sıcak yeni yıl günü rekoru" kaydedildi. Daha önce 1 Ocak gününde en yüksek sıcaklık 15.6 derece ile 1916’da İngiltere’nin güneyindeki Cornwall’da kaydedilmişti. Meteoroloji Ofisi, 31 Aralık gününde ise ülkenin Merryfield, Somerset, Nantwich ve Cheshire bölgelerinde kaydedilen 15.8 derece sıcaklık ile tarihin en yüksek yılbaşı arifesinin yaşandığını aktardı.

Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Ofisinden bir yetkili, ülkede Aralık sonu ve Ocak ayı başındaki ortalama sıcaklığın genellikle 7-8 santigrat derece civarında olduğunu, ancak güneybatıdan esen rüzgarların ülke genelindeki havanın daha sıcak olmasına yol açtığını ifade etti.

Meteoroloji Ofisi, Azor Adaları’ndan geldiği düşünülen sıcak subtropikal hava akışının Salı gününden itibaren etkisini Kuzey Kutbu’ndan esen soğuk rüzgarlara bırakacağını ve hava sıcaklıklarının düşeceğini vurguladı. Ofisi Salı gününe kadar Edinburgh’da gündüz sıcaklıklarının 3 santigrat dereceye, Londra ve Cardiff’te ise 7 santigrat dereceye düşmesinin beklendiğini, İskoçya’nın kuzey kesimlerinde Salı gece yarısı ile Çarşamba sabahı arasında rüzgar ve kar görülebileceğine yönelik uyarı verdi.

Buz pisti kapatıldı

Başkent Londra’da bir buz pateni pistine ev sahipliği yapan Somerset House, ülkede görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle buz pateni pistinin kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Devam eden sıcakların buzun kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle 1 Ocak’ta buz pistimizi kapatmak zorunda kaldık" denildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Almanya'dan flaş karar! Üçünün daha fişini çekti