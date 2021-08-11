Böylesi görülmedi! Önce 'Evet' dedi sonra 'Hayır'

Fox TV'de ekrana getirilen ve sezon finali yapan Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda sürprizler yaşanmaya devam ediyor.

Fulya Eryiğit'in diziden ayrılmasından sonra Birce Akalay ve eski eşi Sarp Levendoğlu ile anlaşma sağlandı. Ancak yaşanan yeni gelişme kadroda değişikliğe gidilmesine neden oldu.

VAZGEÇTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son Yaz'da rol almaya prensipte "evet" diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Levendoğlu'nun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor.

3 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizinin ay sonuna doğru sete çıkması bekleniyor. Dizinin yeni Cihan'ı için ise O3 Medya'nın "Aziz" için anlaştığı Yılmaz Bayraktar olma ihtimali gündemde. Bayraktar'ı yapım şirketi "Aziz"den "Son Yaz"a kaydırma kararı aldı.



