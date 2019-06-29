Böylesini ilk defa gördü: Bana bakıp öpücük attı!

Olay, 23 Haziran Pazar günü İstanbul Esenyurt’taki bir iş merkezinde yer alan dükkanda yaşandı. Bir kişi, iş merkezine müşteri gibi gelerek içeriye girdi. Bu sırada dükkanın sahibi İsmail Tinaj müşteriyle ilgilenmek için dışarı çıktı. Önce ortamı gözleyen hırsız, boş bir anda şarja takılı cep telefonunu çaldı.

Adamı gördüğünde şüphelendiğini ifade eden iş yeri sahibi İsmail Tinaj, "Ben müşterilerle oyalanırken, müşterilere mal satmakla uğraşırken o arada demek ki telefonu almış cebine koymuş. Tekrar dışarı çıktı, dışarı çıktığında da bana bakıp öpücük attı. Kendi kendime dedim ki hayırdır bu ne ayak?

Şüphelendim bundan. Ondan sonra tekrar ben içeri girdim, baktım telefon şarjda yok. Telefonu alıp götürmüş. Meğerse gerçekten bize öpücük atmış. 15 yıldır burayı işletiyorum, ilk defa başımıza geldi" diye konuştu.

İHA



