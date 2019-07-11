Tur teknesindekiler, dün saat 17.30 sıralarında Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi sevk edildi.

Ekipler, kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan, boynunda ise iki plastik kelepçe bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.

GELEN TELEFON SONRASI EVDEN ÇIKTI

Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülen cesedin, Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert’e ait olduğu belirlendi. Schoobaert’in eşi poliste verdiği ifadede, kocasının salı günü akşam saatlerinde bilgisayarda oyun oynarken yurt dışından telefonla arandığını, görüşme sonunda sinirlenip kimliğini ve telefonunu almadan evden çıktığını anlattı.

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Zamanının büyük bölümünü bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiği belirtilen Schoobaert’in, boğazındaki kelepçeleri intihar etmek için kullandığı, falezlerden atlayarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

Schoobaert’in, Çağlayan Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)