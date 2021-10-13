Boynuzları kesilen geyik lastikten kurtarıldı! Peki neden lastik kesilmedi?
ABD Colorado da 2 yıldır boynunda araba lastiği ile dolaşan geyiğin kurtarılma yöntemi tartışma konusu oldu. Geyiği lastikten kurtarmak için geyiğin boynuzlarının kesilmesi çok konuşuldu. Peki, neden lastik değil de boynuz kesildi?
13 Ekim 2021, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir Geyik, yaban hayatı görevlilerinin müdahalesiyle ağırlığından kurtuldu. 4.5 yaşında olduğu öğrenilen geyik, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi, ardından boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı. Görevliler lastik yerine boynuzun kesilme nedenini de açıkladı. Kurtarılma görevinde yer alan Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.
Yaban hayatı görevlileri, lastikli geyiği ilk kez 2019 yılında bölgedeki yaban keçisi nüfusuna dair verileri incelerken gördü.
Geyiğin boynuna lastiğin nasıl geçtiği bilinmiyor. Ancak uzmanlar daha önce de, hamak, kale filesi, çadır ipi gibi malzemelere dolanmış hayvanlar gördüklerini belirtiyor.
https://twitter.com/CPW_NE/status/1448121033714651142
BUNLARI DA OKUYUN