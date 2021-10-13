Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir Geyik, yaban hayatı görevlilerinin müdahalesiyle ağırlığından kurtuldu. 4.5 yaşında olduğu öğrenilen geyik, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi, ardından boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı. Görevliler lastik yerine boynuzun kesilme nedenini de açıkladı. Kurtarılma görevinde yer alan Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.

Yaban hayatı görevlileri, lastikli geyiği ilk kez 2019 yılında bölgedeki yaban keçisi nüfusuna dair verileri incelerken gördü.

Geyiğin boynuna lastiğin nasıl geçtiği bilinmiyor. Ancak uzmanlar daha önce de, hamak, kale filesi, çadır ipi gibi malzemelere dolanmış hayvanlar gördüklerini belirtiyor.







