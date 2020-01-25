Kahvaltıda yemesi ayrı bir lezzet, beş çayında yemesi ise çok farklı bir lezzet olan boyoz tarifi evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize yapmak için boyoz tarifi arıyor ve boyoz nasıl yapılır merak ediyorsanız "boyoz tarifi, boyoz nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Boyoz tarifi

Boyoz malzemeleri

- 500 gram un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı toz şeker

- 3/4 su bardağı ayçiçek yağı

Boyoz yapılışı

Unu eleyip derin bir karıştırma kabına alın. Toz şeker ve tuz ilave ettiğiniz una azar azar ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. 10-15 dakika kadar yoğurduğunuz hamurdan kulak memesi yumuşaklığından bir parça daha sert olacak bir hamur hazırlayın. Üzerini streç filmle kapladığınız hamuru, oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletin. Dinlenen hamuru rulo şeklinde açtıktan sonra ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri hazırlayın. Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamur bezelerini oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletmeye devam edin. Dinlenen hamurları merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açın. Üzerlerini ayçiçek yağıyla yağladığınız hamurları, üst üste koyduktan sonra olabildiğince ince bir hal alana kadar açın. Yağlı hamurları açma işlemini mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yapmanız hamurları açma işlemini oldukça kolaylaştıracaktır. Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını, zarf şeklinde katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız yağlı hamur rulosunu oda sıcaklığında son kez 20 dakika kadar bekletin. Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Fırın tepsisinin üzerini yağlı kağıtla kaplayın. Dinlenen yağlı hamurdan 3-4 cm. büyüklüğünde hamur parçaları kesin. Elinizde hafifçe yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına baş parmağınızla bastırdıktan sonra fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Fırının orta katında üzeri kızarana kadar pişirdiğiniz boyozları sıcak olarak bekletmeden servis edin.

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