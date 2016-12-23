Boyu küçük ama lezzeti büyük: Hamsili Pilav

Kılçığı ayıklanmış hamsiler, tereyağlı pilavla buluşunca nasıl da güzel oluyor değil mi? İşte biraz sabır biraz da emek isteyen ama sonu lezzet bombasına dönen Hamsili Pilav tarifi…5 kişilik1 saat40 dakika1 kilogram hamsi, 2 adet büyük boy kuru soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı baldo pirinç, 2,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1/2 demet dereotu, 1/4 demet maydanoz, 1/2 çay kaşığı yenibahar, 1 adet kesme şeker, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu1 adet limonHamsilerin kılçık ve kafa kısımlarını muntazam bir şekilde, tek tek ayıklayın. Balıkların zede almadan bütün bir halde ayıklanıyor olması pilavın lezzeti ve görselliği açısından oldukça önemli. Kuş üzümünü suda bekletip, duruladıktan sonra kullanın.Sıcak su yerine arzuya göre sebze ya da et suyu kullanarak pilavı hazırlayabilirsiniz.Hamsileri tek tek temizledikten sonra kılçık ve kafa kısımlarını bütün olarak çıkartın.Bol suda duruladıktan sonra sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin.Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın.Pilava son aşamada eklenecek olan maydanoz ve dereotunu incecik kıyın.Tereyağı ve zeytinyağını bir tavaya aktardıktan sonra kızdırın.Doğradığınız soğanları renk alana kadar kavurun.Kavrulmakta olan kuru soğanlara dolmalık fıstık ve kuş üzümlerini ekledikten sonra kavurma işlemini sürdürün.Duru su çıkana kadar yıkadığınız baldo pirinçlerin suyunu süzdürdükten sonra tencereye aktarın.Orta kısımları şeffaf bir görünüm alana kadar pirinçleri soğanlarla birlikte kavurun.Kavurma işleminin ardından sıcak suyu pilava ekleyin.Tuz, karabiber, yenibahar ve kesme şekeri kattıktan sonra karıştırın.Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.Suyunu çeken pilavı içini çekmesi için 10 dakika kadar bekletin.Sonrasında doğranmış yeşilliklerle harmanlayın.Hamsilerin pilavı hazır, lezzetini sevenler bu aşamada pilava tarçın ekleyebilirler.Gelelim fazla zamanınızı alacak ve bir cerrah kadar ince çalışmanız gereken bölüme.Tek tek ayıklanmış hamsileri, fırın kabına diziyoruz.Kullanacağınız fırın kabını zeytinyağının yarısı ile yağlayın. Mısır ununu düz bir tabağa alın.Hamsilerin dış kısmında kalan parlak yüzeylerini hafif bir şekilde mısır ununa bulayın.Hamsilerin yarısını kalıbın dış kısmından sarkacak şekilde yan yana boşluk vermeden dizin.Kalıbın taban kısmı da dahil olmak üzere boşluk kalmayacak şekilde hamsileri sıra sıra dizdikten sonra demlenen pilavı kalıba aktarın.Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Kalan hamsilerle pilavın üzerini boşluk kalmayacak şekilde kapatın.Pişen pilavı ters çevirdiğinizde görselinin düzgün olması için hamsileri, daire şeklinde tek tek dizin. Kalan zeytinyağı ile balıkların üzerlerini yağlayın.Pilavı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kadar pişirin.Ilındıktan sonra düz bir tabağa ters çevirip, kalıptan çıkartın.Dilimledikten sonra arzuya göre servisinde kullanacağınız limon dilimleri eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.