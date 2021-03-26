Boyun ağrıları neden olur, nasıl geçer?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, pandemi ile birlikte evde geçirilen sürenin artmasıyla telefon, tablet ve TV gibi teknolojik ürünlerin uzun süre sabit pozisyonda kalarak kullanılmasının boyun ağrılarında artışa neden olduğunu ifade etti. Eren, “Boyun ağrıları başın arka kısmı, tek veya iki taraflı omuz çevresine, kol ve göğüs ön kısmına yayılabilir. Boyun ağrısı ile birlikte kolda ve elde uyuşma, güç kaybı, baş dönmesi, denge kayıpları ve baş ağrısı görülebilir. Boyun ağrısının en sık görülen sebepleri boyunda kas spazmı olması, boyun fıtığı ve boyunda kireçlenmedir. Boynumuzdaki kemikler, kemikler arasındaki ilişkiyi sağlayan yapılar (diskler), kemiklere tutunan kaslar, tendonlar ve omurların arasından geçen omurilik sinirine ait yapısal sorunlarda ağrıya neden olabilir. Bazı romatizmal hastalıklar ve enfeksiyonlarda da boyun ağrısı görülebilmektedir. Ancak ağrılarını yüzde 80'den fazlası kaslarla ilgili ve özellikle kas spazmına bağlıdır" diye konuştu.

BOYNUN YAPISI

Boynun, omurganın en hareketli bölümü olduğunu ve karmaşık bir eklem yapısına sahip olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, “Boyun kafa tabanından itibaren 7 adet omur kemiği ve arasındaki disk denen yapılardan oluşan boyun omurga yapısı içinden omurilik siniri geçmekte ve etrafını kaslar desteklemektedir. Boyun, başımızı taşımak, başın hareketini sağlamak ve baştan gövdeye geçen omuriliği, sinirleri ve kan damarlarını korumakla görevlidir. Boyun başı taşır ve denge açısından da boyun sağlığı önemlidir. Sağlıklı boyun hafif bir eğime sahiptir. Bu eğim bozulursa omurgada yıpranma başlar ve boyun kol ağrısı başlar. Ağrılar kafaya, omuzlara, sırta, kollara ve ellere yayılır" diye konuştu.

BOYUN AĞRISI BELİRTİLERİ

Boyun tutulmasının, boynun hareketlerinde kısıtlılık sık görülen şikayetler olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Eren, boyunda tek noktada ağrı veya bu ağrının bir hat boyunca yayılması, yayılan ağrıya eşlik eden kollarda uyuşma, karıncalanma, his kusurları ve güç kayıpları olabileceğini, boyun ağrısına bağlı baş ağrısı, baş dönmesinin de hastaların günlük yaşamını etkileyen şikayetlerden olduğunu söyledi.

BOYUN AĞRISINDA TANISAL YAKLAŞIM

Uzm. Dr. Yonca Bavlı Eren, şunları söyledi:

"Boyun ağrısı ile fizik tedavi polikliniğimize gelen hastalarda yapılan muayene ve ayrıntılı sorgulama sonucunda en sık görülen tablo boyundaki kas spazmlarıdır. Stres, yorgunluk, soğuk hava, yanlış kullanım (TV izlerken, telefon ve tablet kullanırken yapılan yanlışlara bağlı), mesleki durumlara bağlı (özellikle büro çalışanları, ev hanımları), duruş bozukluğuna bağlı (özellikle çocuklarda oturma ve yatma pozisyonlarındaki yanlışlar) en sık kas spazmına neden olan sebeplerdendir. Kas spazmına bağlı boyun ağrısında muayene bazen yeterli olmaktadır. Ancak muayenede şüphe ettiğimiz başka bir problem olması durumunda görüntüleme yöntemlerini (Röntgen grafisi, MR, BT), sinirlerdeki hasarla ilgili EMG tetkiki, romatizmal ve enfeksiyon kaynaklı durumlarda da gerekli kan tetkiklerini isteyerek tanıyı koymaktayız. Ağrıya yönelik gerekli medikal tedavi (ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar, kas gevşeticiler) planlanır ve özellikle istirahat önerilir. Gerek duyulursa boyunluk ile istirahat desteklenebilir. Eğer gerekiyorsa fizik tedavi yöntemleri kullanarak da ağrı tedavi edilebilir. Sonrasında hastanın boyun ağrısı ve kas spazmına neden olan sebeplere yönelik tedbirleri alması çok önemlidir. Özellikle soğuktan korunması yüksek yastıkta yatmaması, oturma pozisyonunu düzeltmesi, bilgisayarın ekranını göz hizasında tutması, telefon ve tablete uzun süre sabit pozisyonda bakmaması, telefonu omuz ve baş arasında tutarak konuşmaması gibi basit ama dikkat edilmesi gereken birçok tedbir hastanın boyun ağrısını tetiklememesi için gerekli uyarılardır."





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