Boyun ağrısından kurtaran 5 ipucu (Boyun ağrısı nasıl geçer?)

1-BİLİNÇLİ HAREKET EDİN

Boyun ağrısından şikayetiniz varsa acıya rağmen mümkün olduğunca doğru hareket etmeye çalışın. Bilgisayar başında uzun süreli oturmanızı gerektiren bir işiniz varsa her iki saatte bir mola vererek vücudunuzu dinlendirin. Bunlar sırt ve boyun kaslarınızı gevşeterek boyun ağrısı çekmenizi engeller.

2-İYİ BİR UYKU BOYNUNUZU RAHATLATIR

Uyurken seçilen pozisyon da boyun ağrılarınıza neden olabilir. Doğru yatış pozisyonu, omurganızı rahatlatmaya yardımcı olur. Bu nedenle boynunuza uygun yastık seçimi çok önemlidir. Sırt ve boynu ideal şekilde rahatlatan özel boyun yastıkları boyun ağrılarınızı engellemek için iyi bir alternatiftir.

3-DOĞRU OTURMAK BOYUN AĞRISINI ÖNLER

Boyun ağrınızı önlemek istiyorsanız doğru oturma pozisyonuna dikkat etmeniz gerekir. Bilgisayarınızın ekranının merkezi göz hizanızda, kalçalarınız dizlerinizin biraz üzerinde; kollarınız ve bacaklarınız 90 derecelik bir açıda olmalıdır. Ayak tabanlarınızın tamamının yere basması ve sırtınızı arkaya dayamış olmanız gerekir. Ayrıca kolçaklı masa sandalyeleri omuzları rahatlatır.

4-ISI BOYUN AĞRISINI GEÇİRMEYE YARDIMCI OLUR

Isı, akut boyun ve sırt problemleri için rahatlama sağlayabilir. Ancak, ağrı iltihaplanmadan kaynaklanıyorsa ısı tam aksine yarar yerine zarar verebilir. Sıcak su torbasıyla yapılan kompres gerilimi azaltır ve hareket kabiliyetini artırır. Sıcak bir banyo bile kasları gevşetir ve boyun ağrısını hafifletir. Boynunuzu kış mevsiminde soğuk hava akımlarından korumak için mutlaka atkı ya da bir fular takın.

5-RAHAT BİR BOYUN İÇİN STRESİNİZİ KONTROL ALTINA ALIN

Kronik stres, boyun ve sırt ağrısının en sık görülen nedenlerinden biridir. Özellikle stres, omuz ve sırt bölgesinde giderek artan rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, aktif stresinizi azaltmaya yönelik medikal tedavi, psikoterapi, hobi gibi yardımcı faktörlerden yararlanın.