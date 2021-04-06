Aşk & İlişkiler Boyun önemli! Çevrimiçi flörtte dikkat edilmesi gerekenler

Boyun önemli! Çevrimiçi flörtte dikkat edilmesi gerekenler

Aşk & İlişkiler

Boyun önemli! Çevrimiçi flörtte dikkat edilmesi gerekenler

Pandemi iş hayatımız gibi aşk hayatımızı da etkiledi. Artık yüz yüze randevuların yerini çevrimiçi flörtler, online buluşmalar aldı. Hal böyle olunca, karşımızdaki kişiyi etkilemek için neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmamızda fayda var. Peki online flörtte nelere dikkat etmeliyiz? ABD'li beden dili uzmanının tavsiyelerine bir göz atalım...

06 Nisan 2021, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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ABD’li emekli FBI ajanı Joe Navarro, beden dili üzerine uzmanlığını kullanarak çevrimiçi flört edenlere tavsiyeler verdi. İşte flörtle görüntülü konuşmada dikkat edilmesi gerekenler:

Olumlu bir izlenim için ellerinizi sık sık gösterin.

Hoşlandığınızı belli etmek için karşınızdaki kişinin vücut dilini kopyalayın. Aynı yöne doğru oturun veya o başını sallayınca tekrarlayın.

İlgi çekmeye çalışmayın, ilgi gösterin. Böylece karşınızdakine ‘oyunlarla zaman kaybettirme’ hissi vermezsiniz.

Odanın aydınlatması önemli. Temiz bir arka planda konuşun.

Boynu göstermek, saçlara dokunmak, kıyafeti düzeltmek, kameraya yaklaşmak ve sürekli gülümsemek hoşlanma emareleridir.

Çatık kaşlı bir ifade etkilenmediğinin bir göstergesidir.

Kameradan uzaklaşmak ve sık hareket etmek, başka yere bakmak, dikkatinin dağılması görüşmenin iyi gitmediğinin işareti.

Ayrıca karşıdakinden rahatsız olan insanların sık sık boyunlarına dokunduğunu unutmayın.


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