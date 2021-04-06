Boyun önemli! Çevrimiçi flörtte dikkat edilmesi gerekenler

ABD’li emekli FBI ajanı Joe Navarro, beden dili üzerine uzmanlığını kullanarak çevrimiçi flört edenlere tavsiyeler verdi. İşte flörtle görüntülü konuşmada dikkat edilmesi gerekenler:

Olumlu bir izlenim için ellerinizi sık sık gösterin.

Hoşlandığınızı belli etmek için karşınızdaki kişinin vücut dilini kopyalayın. Aynı yöne doğru oturun veya o başını sallayınca tekrarlayın.

İlgi çekmeye çalışmayın, ilgi gösterin. Böylece karşınızdakine ‘oyunlarla zaman kaybettirme’ hissi vermezsiniz.

Odanın aydınlatması önemli. Temiz bir arka planda konuşun.

Boynu göstermek, saçlara dokunmak, kıyafeti düzeltmek, kameraya yaklaşmak ve sürekli gülümsemek hoşlanma emareleridir.

Çatık kaşlı bir ifade etkilenmediğinin bir göstergesidir.

Kameradan uzaklaşmak ve sık hareket etmek, başka yere bakmak, dikkatinin dağılması görüşmenin iyi gitmediğinin işareti.

Ayrıca karşıdakinden rahatsız olan insanların sık sık boyunlarına dokunduğunu unutmayın.







