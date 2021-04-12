Boyun ve Dekolte için AstroEstetik Zamanı

Haftanın ilk yarısında Koç burcunda seyahat eden Venüs, 14 Aralık Çarşamba akşamı yöneticisi olduğu, dolayısıyla çok iyi performans göstereceği, Boğa burcuna geçiş yapacak. Boğa burcu, estetik, güzellik, kozmetik denince akla gelen iki burçtan biridir. (Diğeri ise Venüs yönetimindeki Terazi’dir.) Medikal astrolojide Boğa, boyun bölgesini yönetir.

Olmazsa Olmazlar Hızlı Yaşlandırıyor Olabilir!

Boyun, güzellikte en çok ihmal edilen vücut kısımlarından biridir. Oysa yüz bölgesinden daha çok ilgiye ihtiyacı vardır. Boyun derisi incedir, güneşe maruz kalması fazladır, yerçekimi etkisi yüksektir. Bu nedenle erken yaşlanmaya çok müsaittir. Yaşlanmayı hızlandıran bu etkenlere son yıllarda bir de cep telefonlarımıza sık sık bakma sebebiyle gerçekleştirdiğimiz boyun hareketleri eklenmiştir. Kırışıklık arttırıcı bu hareketlerin yanı sıra telefonların yaydığı radyasyonun boyun ve dekoltede leke arttırıcı etkileri sebep olduğuna dair de bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Cep telefonunuzun boynunuzu hızlı yaşlandırdığını belki de hiç düşünmediniz.

Venüs Boğa’da Boyun ve Dekolteyi Şımartma Vakti!

Boyun ve dekolte için özel formüle edilmiş antiaging etkili serum ve kremlere başlamak için ideal dönemdeyiz. Ayrıca yüz için kullandığımız yaşlılık karşıtı ürünleri boyun ve dekolteye de uygulayabiliriz. Özellikle hyalüronik asit ve peptit içeren ürünler, nem takviyesi ve yaşlılık belirtilerini giderici olarak tercih edilebilir.

Hızlı ve yoğun çözümler için profesyonel bakım desteği alabiliriz. Boyun bölgesine uygulanan botoks ve dolgu enjeksiyonları, boyun germe ve gıdı sıkılaştırma operasyonları için de bu dönemi tercih edebiliriz.

Yüz, boyun ve dekoltede güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmememiz gerekir. İlkbahar mevsimine girdik, güneşin etkileri giderek artıyor. Sadece denize giderken değil, günlük yaşamda da güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık haline getirmemiz faydalı olacaktır.

Boyun egzersizleri yapmak, cep telefonu kullanımını sınırlandırmak, telefona bakarken boynu çok eğmemek de tahmininizden fazla etkili olacaktır.

Haftayı Ay Yengeç burcundayken tamamlayacağız. Yengeç dekolte bölgesini yönetir. Bu hafta sonu dekolteye özel bakımlar, peeling ve maskeler uygulamak, maksimum etki sunacaktır.

Boyun ve dekolte güzelliğinde banyo ve duştaki suyun sıcaklığı da çok önemlidir. Yıkanırken ideali ılık suyla temas etmek, yıkama bittiğinde de kısa bir süre boyun, dekolte ve göğüs bölgesine soğuk su tutmak bu bölgedeki cildin sıkılaşmasına, sarkmanın önlenmesine destek olur. Ve mutlaka banyoda cilt pH’sına uyumlu (pH 5.5) ürünler tercih etmek gerekir. Banyonun ardından nemlendirici ve besleyici bakımlarla son nokta koyulur.

Güzellikler dolu bir hafta dilerim!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.