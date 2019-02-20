Boyundaki şişliğin sebebi Kikuchi-Fujimoto olabilir

Hastalığın tipik belirtileri ateş ve beraberinde boyunda oluşan lenf nodu büyümesidir. Genellikle boynun arka tarafındaki lenf nodları bölgesinde meydana gelir. Ateş genelde düşük derecelidir ve 1 hafta kadar sürer. Nadiren 1 aya kadar uzayan ateş görülebilir. Lenf nodu büyümesi ve ateşin yanı sıra bazı hastalarda çok seyrek olarak döküntü, eklemelerde şişlik (artrit), karaciğer ve dalakta büyüme de görülebilir.

BELİRTİLERİ LENFOMA İLE KARIŞTIRILIYOR

Hastalığın tanısında kullanılmak üzere bu hastalığa özel bir kan testi veya radyolojik test yok. Tanı etkilenen lenf nodunun çıkarılarak patolojik değerlendirilmesi ile konUYOR. Lenf nodunun patolojisi, bazı viral enfeksiyonlar ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar ile benzerlik gösterebiliyor. Dolayısıyla arka boyun bölgesinde şişlik ve ateş şikayeti ile gelen bir hastada Kikuchi-Fujimoto hastalığının yanı sıra viral enfeksiyonlar ve SLE de düşünülmeli. Ayrıca yine boyun bölgesinde şişlik şikayeti ile kendini gösteren lenfoma, kanser gibi çeşitli kötü huylu (malign) hastalıklarla da karıştırılabilir. Bu nedenle kesin tanı için biyopsi yapılması çok önemli.

DÜZENLİ TAKİP GEREKİYOR

Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Belirti ve bulguları genellikle 1-4 ay arasında kendiliğinden düzeliyor. Ciddi seyreden veya şikayetleri tekrarlayan hastalarda ise yüksek doz steroid ve intravenöz immün globilin (IVIG) tedavisi faydalı olabilir. Bazı Kikuchi-Fujimoto vakalarında ileride SLE hastalığı gelişebiliyor. Bu nedenle SLE gelişme veya hastalığın tekrarlama olasılığı nedeniyle hastalar belirli aralıklarla takip edilmeli.

Boyun bölgesinde lenf nodu şişliği (LAP) şikayeti ile başvuran hastalarda tanı, ciddi sonuçları olabilen kötü huylu hastalıklar olabileceği gibi, grip ya da diğer viral enfeksiyonların seyrinde gelişen LAP veya Kikuchi-Fujimoto hastalığı gibi iyi huylu hastalıklar da olabilir. Bu nedenle hastaya bu olasılıklar çerçevesinde yaklaşılmalı, uygun tanısal yöntemlerle sonuca gidilmeli.



