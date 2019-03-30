Boyunuzu daha uzun gösterecek ayakkabı hilesi

Boyunuzun yeterince uzun olmaması kötü hissetmenize neden oluyorsa çok basit bir ayakkabı hilesiyle bir süpermodel gibi görünmeniz mümkün. Yüksek topuklu ayakkabıların boya ve fiziğe etkisini hepimiz biliyoruz.

Buna ekstradan küçük bir hile ekleyebilirsiniz: Nude ayakkabılar...

Bütün ten rengi ayakkabılar boyunuzu uzun göstermeye yarayacak bir illüzyon yaratır. Ancak bir de sivri burunlu ve topuklu olanlardan giyerseniz etkisi katlanacaktır. Bir diğer püf noktası da platform taban ve topuk yerine düz tabanlar ve sivri topuklar tercih etmektir. Bu da sizi daha zarif ve uzun gösterir.















