Boz ayı tarafından kaçırılan adam 1 ay sonra bulundu

Rusya’da avcılar, bir mağarada mumya sandıkları insan buldular. Canlı olduğu anlaşılınca hastaneye kaldırılan adamın başına inanılmaz bir olay gelmişti.

ÇARESİZCE ÖLÜMÜ BEKLEDİ

İsmi Alexander olan adamın 1 ay önce boz ayı tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Ayının inine götürdüğü Alexander’ın omurga kemikleri kırılmış, defalarca ısırılmıştı. Hareket edemeyen Alexander, çaresizce ölümü beklemeye başlamıştı.

İDRARINI İÇTİ

Yapabildiği tek şey idrarını içmek olmuştu. Doktorlar, Alexander’ın yaralarına rağmen nasıl hayatta kaldığını araştırıyor. Boz ayıların, aç kaldıklarında yemek için avlarını sakladıkları biliniyor.



