Boza geleneksel kış içeceklerimiz arasında en popüler olanlarından. Arpa, mısır ve buğday gibi tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan, kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bozaya son günlerde ilgi arttı.

Darı, mısır, pirinç gibi tahılların öğütüldükten sonra su ilave edilip pişirilmesi ve şeker ilave edildikten sonra fermantasyona bırakılmasıyla elde edilen kıvamlı bir içecek çeşitidir. Mayhoş bir tadı vardır.

Geleneksel Türk içeceklerinden Bozanın faydalarını ise saymakla bitmiyor. Kış mevsimiyle beraber gelen grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara etkisiyle bilinen boza, anne sütünü de artırıyor.

Bozanın içinde bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunuyor. Boza içerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller ile cilt ve saç sağlığını da koruyor.

Vücudu güçlü kılarak direncini de artıran boza, hazmı da kolaylaştırıyor. Probiyotik özelliği ile de bağışıklığı güçlendiriyor. Uzmanlar, bozanın içerdiği asitlerin bağırsağın temizlenmesini sağladığını hazmı kolaylaştırarak sindirim sistemini desteklediğini söylüyor. Stresle baş etme özelliği de vardır ve sakinleştirici özelliği bulunur.

Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Cinsel soğukluğu bitiriyor. Sperm kalitesini artırıyor. Boza, üzerinde tarçın ve yanında leblebi ile tüketiliyor. Tarçın şekerin dengelenmesine, leblebi ise midede asit oluşumunu engelliyor.

Boza nasıl yapılır? Evde boza yapmanın püf noktaları...

Boza malzemeleri

1 kg aşurelik buğday

Su

1 çay bardağı boza (maya olarak kullanılacak)

Yarım kg toz şeker

1 avuç nohut

Birkaç dilim ekşi mayalı ekmek

Boza yapılışı

Buğday bir gün önceden iyice yıkanıp suya koyup ıslatılır. Şişmiş buğdayın ilk suyu süzülür. Buğdaya üzerine geçecek kadar su eklenerek birkaç kere kaynatılır. Nişastalı suyundan kurtuluncaya kadar kaynatılır. Daha sonra kaynatmak için 5 litre su ilave edilir. Kısık ateşte 4-5 saat kaynatın. Dibinin tutmaması için

arada karıştırın. Kaynadıkça azalan suyun yerini ara ara takviye edin. İkinci aşamada 5 litre daha su koyun. Yavaş yavaş kaynayan buğdaylar dışı şeffaf bir hal alana kadar pişirin. Kaynayan buğdayı ocaktan indirin ve suyunu sizin. Süzgeç yardımıyla süzülen buğdayı suya tutun. Nişastasından iyice arındırın. Buğdayı mayalama derecesine kadar soğutun. Soğutma derecesi yoğurt mayalama derecesiyle aynı olmalıdır. Serçe parmağı testi yapabilirsiniz.

1 kilogram buğdaya yarım kilogram şeker, bir avuç nohut ortalama 15 adet nohut, birkaç dilim ekşi mayalı ekmek koyularak karıştırın. Bozayı mayaladığınız kabın ağzı kapatılmadan tıpkı yoğurt mayalar gibi etrafını bir bez ile sarın. Ortalama 3 gün ılık bir ortamda bekletin. Bekleme süresinin sonunda kalınlaşan bozaya 3 litre su koyarak karıştırın ve 1 gün daha bekletin.

Bozanın akışkan ve pürüzsüz bir hal alması eklenen malzemelerden ayrılması için süzgeç yardımıyla tekrar süzün ve sulandırın. Mayalanma süreci devam ettiği için arzu edildiği kadar tüketildikten sonra kalan bozayı buzdolabında veya serin bir ortamda saklayın. Tarçın ve leblebi ile servis yapabilirsiniz.



