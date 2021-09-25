Türkiye Bozcaada feribot hattında yoğunluk! 12 ek sefer konuldu

Bozcaada feribot hattında yoğunluk! 12 ek sefer konuldu

Türkiye

Bozcaada feribot hattında yoğunluk! 12 ek sefer konuldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 26 Eylül Pazar günü Geyikli-Bozcaada güzergahı için 12 feribot seferi ilave etti.

25 Eylül 2021, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut seferlerin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya ve Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde karşılıklı ek seferler düzenlenecek.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplamda 12 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.

AA

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