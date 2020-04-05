Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün (6 Nisan Pazartesi) Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
05 Nisan 2020, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılacak Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek. Öte yandan Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler de fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Diğer seferlerde aksama yaşanmıyor.
AA
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