Türkiye Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün (6 Nisan Pazartesi) Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

05 Nisan 2020, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılacak Geyikli-Bozcaada ve Bozcaada-Geyikli feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek. Öte yandan Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler de fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Diğer seferlerde aksama yaşanmıyor.

AA

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