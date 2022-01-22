Türkiye Bozcaada Kaymakamı ve eşi trafik kazası geçirdi

Bozcaada Kaymakamı ve eşi trafik kazası geçirdi

Türkiye

Bozcaada Kaymakamı ve eşi trafik kazası geçirdi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ve eşi Bursa’da yaptıkları trafik kazasında yaralandı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 21:03 Son Güncelleme:
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Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Güneykestane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Yusuf Çelik (34) yönetimindeki 34 DSE 164 plakalı otomobil, İnegöl’ün Güneykestane Mahallesi mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak durdu. Kaza sonucu Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik (31) ile sürücü eşi yaralandı. Yaralı Kaymakam ve eşi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı Kaymakam Bahar Kaya Çelik ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de hastaneye gelerek yaralıların sağlıklarıyla yakından ilgilendi.

İHA

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