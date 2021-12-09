Türkiye Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinden bazıları Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

09 Aralık 2021, Perşembe 09:25 Son Güncelleme:
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Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.



Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 13.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00 ve 14.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 14.00'te seferler yapılacak.


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