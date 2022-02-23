Türkiye Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye

Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın için planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 15:56 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın planlanan bazı Feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 07.00 ve Geyikli'den saat 08.00'deki seferler yapılacak. Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00’daki seferler yapılmayacak.



DHA


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