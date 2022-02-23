Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın planlanan bazı Feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bozcaada'dan saat 07.00 ve Geyikli'den saat 08.00'deki seferler yapılacak. Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00’daki seferler yapılmayacak.









DHA







