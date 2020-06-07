Yaşanan tedirginlik nedeniyle, yetkililer adaya gelen vatandaşların kalacakları adresleri kayıt altına aldı. Yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda yapılan denetimlerde ise, kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için 1 işletmeye ve 3 kişiye toplamda 4 bin 289 lira ceza kesildi. Türkiye'de corona virüs ile mücadelede normalleşme adımları kapsamında seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Normalleşme adımlarının ardından, konaklama tesislerinin 15 Haziran'a kadar kapalı kalacağı Bozcaada'ya gelen ziyaretçi sayısında, son günlerde büyük artış yaşandı. Bu durum ada halkını tedirgin etti.

Kaymakamlıktan açıklama

Bozcaada Kaymakamlığı, adada yaşanan tedirginlik nedeniyle vatandaşları bilgilendirmek için konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Cuma günü gemi seferlerinde adaya giren vatandaşlarımızın sayısındaki artış, ada halkında endişeye sebep olduğu gözlemlenmiştir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu endişe, alınan tedbirlerin gevşetildiğine yönelik yersiz bir algı oluşmuştur. Konuyla ilgili, Bozcaada Kaymakamlığı olarak kurumlarımızın yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bozcaada’da da, ülkemizde olduğu gibi, Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor ve denetimler de aynı titizlikle sürüyor. Bu kapsamda; Bozcaada’ya 5 Haziran Cuma günü toplam 645 vatandaşımız giriş yapmış olup; adaya giren tüm vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Adaya yeni gelen 306 vatandaşlarımızın kalacakları adresler kayıt altına alınmıştır. 6 Haziran Cumartesi günü itibariyle beyan ettikleri adreslerde kalan vatandaşlarımızın durumları ve ihtiyaçları jandarma ve emniyet ekiplerimizce kontrol edilmiştir. 5 Haziran Cuma günü İlçe Tarım Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve belediye zabıtası tarafından adada açık olan yeme içme tesislerinin pandemiyle ilgili uyacakları kurallar konusunda denetimleri yapılmıştır. Denetimlerde kapanış saati ve sosyal mesafeye riayet etmediği için bir işletmeye ve 3 vatandaşa toplamda 4 bin 289 TL ceza uygulanmıştır. Bozcaada Belediyesi Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde de Bozcaada Belediyesi, BOZTİD ve konaklama işletmecilerinin mutabakatı çerçevesinde konaklama tesislerinin kapalı oldukları tespit edilmiştir."

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale)(DHA)







