Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.





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Öte yandan, sabah yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri ile Bozcaada'dan saat 07.15 ile Geyikli'den 08.00 seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)



