Bozdağ’dan CHP’li Özel’in 'ezan' iddiasına sert yanıt

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili de “Seçimden sonra hükümet bu konuda (hayvan hakları konusunda) ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete muhattap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır cezai yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işler arasında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alacaktır" dedi.

Bozdağ ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Kandil operasyonu açıklaması ile ilgili de “Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece yalan söylüyorsunuz demektir. Milletimizin hafızasıyla alay ediyor demektir çünkü Türk milletinin gözü önünde bu operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini gayet iyi biliyor" şeklinde konuştu.