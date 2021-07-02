ATV ekranlarında yayınlanan ve Harzemşahların büyük lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin, 2 Temmuz Cuma akşamı yayınlanan 7. bölümü ile sezon finali yapıyor. Son bölümde Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın casusu olduğunu itiraf etmesiyle büyük şok yaşayan Şehzade Celaleddin, sezon finalinde Cengiz Han’ın ordusu ile karşı karşıya gelir…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Cuma akşamları ATV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin, pek dizide olduğu gibi yaz aylarının gelmesiyle sezon finali yapıyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Televizyon programları Haziran ve temmuz ayları itibariyle sezon finali yaparken, Eylül ayı ortalarından itibaren de yeniz sezon yapmaya başlıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin’in yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama bulunmasa da diğer pek çok dizi ve program gibi Eylül ayı sonlarında doğru yeni sezon ile ekranlara dönmesi bekleniyor.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN’İN SEZON FİNALİ FRAGMANI

Sultan Alâeddin’in sabrı, Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşar ve son kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse bile ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kutlu Bike düğün gecesinde Şehzade Celaleddin’e, kendisinin Cengiz Han’ın casusu olduğunu itiraf eder ancak büyük bir pişmanlık yaşamaktadır. Duydukları üzerine büyük şok yaşayan Celaleddin, Cengiz Han'ın oyununu bozmak için harekete geçer.

Behram’ın Kutlu Bike ve Celaleddin’in düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkar, ifşa olur yakalanarak sorguya alınır. Sultan Aleaddin ise Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapmasına sinirlenir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.