Bozkır Arslanı Celaleddin nefesleri kesecek

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı” Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.

TÜRK DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye’den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

Bozkır Arslanı Celaleddin konusu

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti’nin Sultanı Alaeddin Muhammed’in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.

Celaleddin’in büyük görevi Cengiz Han’a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han’ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç’e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah’ın hikayesidir.