Bozkurt Güvenç hayatını kaybetti

BOZKURT GÜVENÇ KİMDİR?

Türk mimar, akademisyen, devlet adamı Bozkurt Güvenç, 1926 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Bir asker ailesinin çocuğu olan Bozkurt Güvenç, ilk ve ortaokul eğitimini, babasının vazifesi gereği farklı şehirlerde aldı. Daha sonra İstanbul'da Kabataş Lisesi’nde yatılı okudu.

Üniversite eğitimine İstanbul'da İTÜ'de başladı. Bu üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve mimarlık öğrenimini ABD’de tamamladı.

Türkiye'ye geri döndükten sonra bir müddet TCDD'de (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) çalıştı.

1952 yılında evlendi. Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarını aldıktan sonra 1993'te emekli oldu.

Bozkurt Güvenç’in yayımlanmış araştırmaları insan, kültür, eğitim ve değişim sorunlarına odaklanmaktadır. Ayrıca 1974'te Bülent Ecevit tarafından başbakanlık kültür müsteşarı olarak atandı.



