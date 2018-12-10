Bozkurt Güvenç kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilen ve 1974'te Bülent Ecevit tarafından Başbakanlık Kültür Müsteşarı olarak atan Bozkurt Güvenç yaşamını yitirdi. Güvenç'in zattürre nedeniyel hayatını kaybettiği bildirilirken birçok gazeteci başsağlığı diledi. Bu üzücü gelişme sonrası antropolog, mimar, eleştirmen ve yazar olan ünlü isim hakkındaki bilgiler merak edildi.

BOZKURT GÜVENÇ KİMDİR?

Üniversite eğitimine İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Güvenç, üniversiteye bir yıl devam ettikten sonra devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve mimarlık öğrenimini ABD’de tamamladı.

Çok partili sisteme geçişi izleyen Demokrat Parti döneminde eğitim, felsefe ve yabancılaşma sorunlarıyla ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi’nde insanbilim bölümünü kurdu. 1969'da doçent, 1977'de profesör unvanlarını aldıktan sonra 1993'te emekli oldu.

Bozkurt Güvenç, araştırmalarında insan, kültür, eğitim ve değişim sorunlarına odaklandı. Ayrıca 1974'te Bülent Ecevit tarafından Başbakanlık Kültür Müsteşarı olarak atandı.