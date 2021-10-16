En güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) bozkurt hakkında sözler pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. İşte, sadece bir siyasi görüş olmakla kalmayıp bir yaşam tarzı olan ülkücülüğü en iyi anlatan bozkurt ile ilgili sözleri…

BOZKURT İLE İLGİLİ SÖZLER

Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem’de şer Oğuz’da er tükenmez…

Ne zaman öleceğimiz önemli değildir. Nasıl öleceğimiz önemlidir. Bize düşen şerefimiz ile ölmektir!

Son kaleni iyi koru Türk Milleti zira vatanı hainlerden koruyacak bir tek ülkücüler kalmıştır!

Oğuz Han’dan bugüne Kürşad’ dan Kül Tegin’e kağandan uç beyine tonyukuklar korkutlar dirilecek Bozkurtlar!

Varlığın neydi ki, bir yumruk yüreğim kadar, sen yokluğuna bak bir de gök girsin kızıl çıksın, TENGRİ dağı kadar…

Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

Türk birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türkler’ in bir millet ve bir devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür. Alparslan Türkeş

Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış! A.Hikmet Müftüoğlu

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…

Yaptıklarıyla arkasından bütün köpekleri havlatmayan kurt, kurt değildir!

Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.

Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir. Alparslan Türkeş

Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır. Alparslan Türkeş

Ey Türk! Titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe kim bozabilir senin ilini ve töreni! Bilge Kağan

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. Alparslan Türkeş

Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Necip Fazıl Kısakürek

Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan kahpelere! Mehmet Akif Ersoy

Ülkü uğrunda gönüller delidir, kişiler ülkü uğrunda ölmelidir… Ziyâ Gökalp

Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır… (S.Ahmet Arvasi)

Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

Sen bendini yıkan asi su, sen engel tanımayan rüzgâr, sen Ergenekon dağından doğan güneş, sen Allah’ın iman ve bilek gücü iIe donattığı şanslı kul.

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

Senin adın Türk! Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene!

Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Uluna da bozkurtlarım, uluna. Uluna da ince aylar doluna. Gafil durup güvenirsen soluna, başın üzere sefil baykuş öttü bil! Öz yurdunu iki pula sattı bil! N. Yıldırım Gençosmanoğlu

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) BOZKURT HAKKINDA SÖZLER

İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz… Başbuğ Alparslan Türkeş

Başı bir ülkücünün çekmediği hiçbir olaya katılmayın. Alparslan Türkeş

Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk’e kılıç kaldıran eli kır!

Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk’ü değil, sizi korusun!

Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder… Başbuğ Alparslan Türkeş

Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik... Gaspıralı İsmail

Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, kim bozabilir senin ilini ve töreni! Bilge Kağan

Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder... Alparslan Türkeş

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz...Alparslan Türkeş

Biz Türk'üz. Tarihimize ve en yakın mazimize dayanarak, Türk'üz der ve bundan haklı bir iftihar duyarız. Hüseyin Nihal Atsız

Türk’sün ki… Görecek davan var cihanda. Susarsan eğer soracak elbet Tanrı; Ne Yaptın o asil kanla?

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. Alparslan Türkeş

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan! Ziya Gökâlp

İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz…

Kurtlar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt’lar korkmaz…

Bir bak tarihe… Türk’e baş kaldıranın sonu ne olmuş. Bilge Kağan

Ve sonra and içtiler… Gök girsin Kızıl çıksın!

Çakal rüya gördü diye KURDUN soyu tükenmez.

Bu bayrak öyle bir bayraktır ki; İçinde Vatan vardır, dökülen KAN vardır, iki Cihan vardır, Din vardır, İman vardır! Muhsin Yazıcıoğlu

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Var olsun TÜRK bakışlar var olsun BOZKURT yürekler.

Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

Türk’ün şanı adındandır, Türk’ün şanı kanındandır, Türk’ün şanı özündendir…Türkiye’de, Türk kalabilmektir yangınımız…Yakana hamd olsun…

Ülkümüz Türklüktür, evimiz ülkü ocakları.

Zevki sefa sürmesini bilmedik bu” Vatan” uğruna ant içtik! Can çekişmeyi değil” Bayrak” uğruna can almayı öğrendik!

Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder... Alparslan Türkeş

Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!

Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır. Alparslan Türkeş