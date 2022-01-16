Magazin Bozkurt Kuruç yaşamını kaybetti

Bozkurt Kuruç yaşamını kaybetti

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Bozkurt Kuruç yaşamını kaybetti

Türkiye'de tiyatronun gelişmesine önemli katkı sağlayan ve birçok ismi sanat dünyasına kazandıran Prof. Dr. Bozkurt Kuruç 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bozkurt Kuruç, bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Ahmet Kudret Hazarbeyoğlu' karakterine hayat vermişti.

16 Ocak 2022, Pazar 10:37 Son Güncelleme:
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Türkiye’de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, gece saatlerinde İzmir’de hayata gözlerini yumdu. Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini üstleniyordu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Bozkurt Kuruç’un vefatı dolayısıyla sosyal medya sayfasından bir mesaj yayımladı.

“Devlet sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulamaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç’un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim. Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılar ile Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

'Kurtlar Vadisi Pusu' başta olmak üzere bazı dizi filmlerde de rol aldı. Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine "Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi" olarak Kuruç'un ismi verildi.

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