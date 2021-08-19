Türkiye Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Atatürk portresini...

Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Atatürk portresini...

Türkiye

Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Atatürk portresini...

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, temizlik çalışması yapan askerler, yerde buldukları Atatürk portresi üzerindeki çamuru elleriyle temizledi.

19 Ağustos 2021, Perşembe 17:39 Son Güncelleme:
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Bozkurt'ta sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce kişinin görev yaptığı ilçede ekipler, tüm iş yerlerini ve binaları temizleyip, yıkıyor. Bölgede görev yapan askerler ise yerde çamurun içinde Atatürk portresi olduğunu fark etti.

Askerler, çerçeveli portreyi alıp, üzerindeki çamuru elleriyle temizleyerek, yıkadıktan sonra görevlilere teslim etti.

DHA

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