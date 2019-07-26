Bozok Üniversitesi’ne 9 doktor öğretim üyesi alınacak!

Bozok Üniversitesi Araştırma Yöntemleri, İletişim Tasarımı, Hemşirelik Esasları, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman Bilimleri ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine öğretim üyesi alınacak. İşte ilanın detayları…

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehberlik Yüksekokulu’na doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 9 Ağustos’ta sona erecek. Başvurular şahsen yapılacak.

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