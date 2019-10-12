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YouTube'da milyonlarca takipçisi olan saç tasarımcısı Brad Mondo, izleyenlerini kısa bir sınava tabi tuttu.

Takipçilerine saçlarını nasıl yıkadıklarını soran Mondo, 'Saçlarınıza şampuan sürerken aynı zamanda masaj yapmak hoşunuza gidebilir ama bunu yapmanıza gerek yok. Bu hareket saçlarınızın karışmasına, matlaşmasına ve saç dökülmesine neden olur.' dedi.

Mondo ayrıca, saç yıkama sıklığının ise kişiden kişiye göre değişebileceğini belirtti.

Brad Mondo, saç yıkarken yapılması gerekenleri ise şöyle sıraları:

- Şampuan sürdükten sonra saç diplerine yedirmek için saçı karıştırmayın. Bu taranırken fazla saç dökülmesine yol açar. Şampuanı saça tarar gibi uygulayın.

- Duşta en fazla 2 madeni para ölçeğinde ürün kullandığınıza emin olun. Saçınızın uzunluğu önemli değil.

-Duştan sonra saçı havluyla türban şeklinde sarmayın. Öndeki saç telleri zayıflar ve kopar. Onun yerine havluyla uçlara doğru nazikçe nemini alın.